Honest Company, Inc. est une marque de style de vie propre qui conçoit et vend des produits écologiquement durables. La société distribue ses produits par le biais de canaux de vente numériques et au détail. Ses catégories de produits comprennent les couches et les lingettes, les soins de la peau et les soins personnels, ainsi que le ménage et le bien-être. Ses couches sont composées de pâte à papier fluff sans chlore et d'autres matériaux dérivés de plantes. Ses produits comprennent les couches lavables, les abonnements aux couches et les essais de couches. Les produits de soins de la peau de la société comprennent des nettoyants, des sérums, des masques, des hydratants, des crèmes pour les yeux et des produits anti-âge. Ses produits ménagers comprennent des nettoyants conscients, des nettoyants pour surfaces multiples, des nettoyants pour vitres, des nettoyants pour salles de bain, des ensembles de départ, des recharges et des trousses pour la maison propre. L'entreprise propose des produits essentiels non toxiques pour la famille, notamment des produits pour le bain et la peau, des produits d'entretien ménager, des suppléments, des soins bucco-dentaires, des produits pour bébés et des articles exclusifs de collaboration avec des designers. Les produits de la société sont disponibles en ligne à l'adresse www.honest.com.

Secteur Détaillants autres spécialités