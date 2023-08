La Howard Hughes Corporation possède, gère et développe des biens immobiliers commerciaux, résidentiels et à usage mixte dans l'ensemble des États-Unis. La société opère à travers quatre segments : Operating Assets, Master Planned Communities (MPC), Seaport et Strategic Developments. Le segment Operating Assets se compose d'immeubles de commerce, de bureaux et de logements collectifs, développés ou acquis, ainsi que d'autres investissements immobiliers. Le segment MPC consiste à développer et à vendre des terrains dans le cadre de projets de développement communautaire à long terme et à grande échelle à Las Vegas (Nevada), Houston (Texas), Phoenix (Arizona) et Columbia (Maryland) et dans les environs. Le segment Seaport comprend environ 473 000 pieds carrés de restaurants, de commerces de détail et de divertissements situés sur trois sites principaux à New York, dans l'État de New York : Pier 17, Historic Area/Uplands et Tin Building. Le segment Strategic Developments consiste en des projets de condominiums résidentiels et de propriétés commerciales.

Secteur Développement et opérations immobilières