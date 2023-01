Ince accepte la vente de son cabinet juridique à Enable Law pour 1,3 million GBP

(Alliance News) - Ince Group PLC a annoncé vendredi qu'il avait accepté de vendre son activité de dommages corporels et de pratique clinique à Clinical Negligence Services Ltd pour une contrepartie en espèces de 1,3 million GBP.

Clinical Negligence Services exerce ses activités sous le nom de Enable Law.

Ince est un cabinet de droit des sociétés et de droit commercial basé à Londres, spécialisé dans les secteurs du transport maritime, de l'assurance, de l'aviation, de l'énergie, de la construction/immobilier et du conseil aux personnes fortunées.

La cession proposée du cabinet basé à Bristol devrait être finalisée au cours du mois de février, sous réserve de la conclusion de contrats contraignants et de la satisfaction de conditions telles que l'approbation de la principale banque prêteuse d'Ince.

Ince a déclaré que la vente s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à céder les activités non essentielles et à concentrer son cabinet d'assurance sur les clients assureurs d'entreprise sur le marché des défendeurs. Au cours de l'année dernière, six associés ont rejoint le groupe.

Elle a ajouté que la vente servirait à combler les besoins en fonds de roulement d'Ince, à réduire sa base de coûts, à générer des liquidités et à libérer du temps de gestion pour la stratégie de la nouvelle équipe de direction.

Ince conservera les bureaux de l'actif proposé à la vente, à Queen Square House, Bristol, affirmant qu'il continuera à être un centre régional actif et un élément clé de la stratégie du groupe au Royaume-Uni.

Ince a accordé à Enable Law l'exclusivité sur la cession jusqu'au 28 février, date à laquelle cette exclusivité prendra fin si un accord contraignant n'a pas été conclu.

Les actions d'Ince se sont échangées à 4,95 pence chacune à Londres vendredi matin.

