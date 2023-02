Nouveau report des résultats d'Ince ; lancement de la division Guild

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Ince Group PLC - Cabinet d'avocats d'affaires basé à Dagenham, Angleterre - Fait le point sur la publication de son rapport annuel pour l'année se terminant le 31 mars, et de ses résultats intermédiaires pour les six mois se terminant le 30 septembre. Déclare que son auditeur BDO LLP a soulevé des questions supplémentaires lors des étapes finales du contrôle de la qualité en ce qui concerne les traitements comptables historiques qui ont été traités. BDO a maintenant besoin de plus de temps pour compléter ses procédures d'audit, et la société prévoit de publier ses résultats au début du mois de mars. Les actions Ince sont actuellement suspendues de la négociation sur l'AIM. Elles ont été négociées pour la dernière fois le 30 décembre à 0,05 pence.

Taylor Maritime Investments Ltd - Société d'investissement en navires basée à Guernesey - Marque le premier anniversaire de l'impossibilité pour un navire TMI de quitter un port ukrainien de la mer Noire en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Conformément aux termes et conditions de notre assurance maritime, une perte totale implicite a été convenue avec les assureurs du navire. Dès que les recettes ont été reçues par TMI et qu'elles couvrent la valeur comptable du navire, elles seront appliquées pour réduire l'effet de levier conformément à son engagement de désendettement du bilan de TMI. Le navire n'est plus la propriété de TMI.

Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC - Fonds d'investissement basé à Londres et dédié à l'investissement dans des actifs de production d'électricité dans des pays tels que le Royaume-Uni, la France et l'Espagne - Refinance et augmente sa facilité de crédit renouvelable multidevises. Le RCF de 270,8 millions GBP, qui était auparavant de 150,0 millions GBP, a une durée de trois ans jusqu'au 24 février 2026, et peut être tiré en GBP, EUR, AUD et USD. Le RCF a un taux d'intérêt de 2,0 % au-dessus de la moyenne de l'indice au jour le jour de la livre sterling. La facilité a été fournie par un groupe de quatre créanciers : National Australia Bank, NatWest Group PLC, Banco Santander SA et Allied Irish Banks. La société prévoit d'utiliser le FCR pour financer les engagements de construction existants, pour rembourser les facilités à court terme au sein de la société et pour les acquisitions futures de nouveaux actifs d'énergie renouvelable.

Guild Esports PLC - Société de sports électroniques basée à Londres - Lance Guild Studios. Guild Studios est sa "nouvelle division de production et de création qui fournit des solutions sur mesure pour les campagnes des marques et des propriétaires de médias qui cherchent à se connecter avec les esports, les jeux, la génération Z et la génération Alpha". Elle ajoute qu'elle représente une nouvelle source de revenus pour l'entreprise. Depuis son "lancement en douceur" en janvier 2023, Guild Studios a décroché des mandats de clients avec des marques comme Samsung Mobile. La directrice générale Jasmine Skee déclare : "Créer de nouvelles sources de revenus et générer de la valeur pour les investisseurs sont les principaux objectifs de la société pour 2023. Guild Studios nous permet de monétiser notre vaste expertise interne dans le domaine de l'esport en soutenant les propriétaires de marques et les sponsors avec des campagnes innovantes, du contenu de marque et de la publicité à un éventail de sociétés qui cherchent à accroître leur engagement.

Tekcapital PLC - groupe d'investissement en propriété intellectuelle basé à Londres - indique que sa société de portefeuille MicroSalt Ltd a annoncé que les deux tailles de sa nouvelle gamme de salières à faible teneur en sodium sont désormais disponibles auprès de United Natural Foods Inc et KeHE Distributors, deux distributeurs alimentaires de détail basés aux États-Unis. MicroSalt, est le développeur et le fabricant d'un sel propriétaire à faible teneur en sodium appelé MicroSalt ; Tekcapital détient 97% de MicroSalt. L'entreprise déclare également avoir reçu des commandes de Pete Markets dans l'Illinois et de Busch's Market dans le Michigan pour les nouvelles salières à faible teneur en sodium MicroSalt. "L'apport excessif en sodium est l'un des plus grands problèmes de santé au monde, et des partenariats comme celui-ci sont le meilleur moyen de faire la différence dans nos efforts pour relever le défi du sodium", déclare Rick Guiney, directeur général de MicroSalt.

UK Oil & Gas PLC - société d'exploration et de production de pétrole et de gaz dont les actifs sont concentrés dans le sud de l'Angleterre - déclare qu'elle a maintenant installé trois forages de surveillance des eaux souterraines peu profondes dans son champ pétrolier producteur Horse Hill-2z. UKOG détient une participation de 86% dans Horse Hill. Le programme d'injection d'eau vise à améliorer le bénéfice net du champ d'environ 250 000 GBP par an. "Les nouveaux forages constituent une étape clé dans la mise en œuvre de la réinjection de l'eau produite de HH-2z, qui vise à terme à réduire les coûts d'exploitation de quelque 250 000 GBP par an et à améliorer la récupération du pétrole du champ. Les travaux sont entièrement conformes aux normes et pratiques environnementales actuelles et démontrent l'attitude responsable d'UKOG qui veille à ce que la zone située sous le site reste aussi bien protégée que possible", déclare Stephen Sanderson, directeur général d'UKOG.

