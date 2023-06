Baisse de l'actif net de l'Income & Growth VCT et mise en garde contre la "vulnérabilité" de tous les secteurs

(Alliance News) - Income & Growth VCT PLC a déclaré mercredi que la valeur nette d'inventaire par action avait baissé sur six mois, tout en avertissant qu'elle s'attendait à ce que tous les secteurs soient "vulnérables" aux conditions difficiles du marché.

Le fonds de capital-risque basé à Londres a déclaré que sa valeur nette d'inventaire par action au 31 mars était de 79,38 pence chacun, en baisse de 5,2% par rapport à 83,73 pence au 30 septembre.

Au cours du semestre, le rendement total de la valeur liquidative a été négatif de 0,4 %, contre une hausse de 2,3 % au cours de la période équivalente de l'année précédente.

Cela est dû en grande partie à des baisses non réalisées de la valeur des investissements, a déclaré Income & Growth VCT. Il a ajouté que deux sorties de portefeuille réussies ont généré des gains réalisés pour la société, mais ceux-ci ont été partiellement compensés par des dépréciations appliquées aux participations de deux autres sociétés.

Income & Growth VCT a choisi de déclarer un dividende semestriel de 4,00 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente.

Les actions d'Income & Growth VCT ont augmenté de 2,1 % à 73,50 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

"Les six premiers mois de l'exercice financier de la société se sont déroulés dans un contexte économique difficile au Royaume-Uni. L'augmentation de l'inflation et des taux d'intérêt a eu un impact sur la confiance des consommateurs et des entreprises, ce qui a entraîné une baisse des valeurs de référence du marché et un ralentissement général des performances commerciales", a déclaré Maurice Helfgott, président du conseil d'administration.

Pour ce qui est de l'avenir, M. Helfgott a averti que tous les secteurs seront "vulnérables" et que le contexte géopolitique et économique de l'année prochaine "risque d'être difficile".

"Jusqu'à présent, en 2023, malgré les préoccupations générales du marché, les multiples boursiers semblent se stabiliser après la forte réévaluation à la baisse des valeurs de croissance observée pendant la majeure partie de l'année 2022. Cependant, l'effondrement de la Silicon Valley Bank et d'autres faillites similaires signifient que la confiance reste fragile", a déclaré M. Helfgott.

"La menace permanente d'une récession potentielle au Royaume-Uni entraînera probablement des difficultés supplémentaires pour les entreprises de votre portefeuille. Cependant, le portefeuille est bien diversifié et la société est bien préparée à la plupart des scénarios grâce aux liquidités importantes dont elle dispose pour soutenir les entreprises gagnantes du portefeuille.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

