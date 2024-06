The Income & Growth VCT plc est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de fournir aux investisseurs un rendement attractif en maximisant le flux de distributions de dividendes non imposables provenant des revenus et des plus-values générés par un portefeuille d'investissements diversifié et soigneusement sélectionné, tout en continuant à tout moment à se qualifier en tant que VCT. La société investit principalement dans un portefeuille diversifié de sociétés non cotées du Royaume-Uni. Elle investit principalement dans des entreprises de vente directe au consommateur/détaillant, des services de soutien industriel et des services logiciels et informatiques. Elle investit également dans divers secteurs, notamment la technologie, le matériel et l'équipement, l'ingénierie industrielle, l'équipement et les services de santé, les voyages et les loisirs, les services aux consommateurs, l'industrie générale, les producteurs de denrées alimentaires et la construction et les matériaux. Le portefeuille d'investissement de la société est conseillé par Gresham House Asset Management Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds