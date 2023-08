India Cements Limited est une société basée en Inde, dont l'activité principale est la fabrication et la commercialisation de ciment et de produits liés au ciment. Ses marques comprennent Sankar Super Power, Coromandel King et Raasi Gold. Ses ciments spéciaux comprennent le Coromandel SRPC, le Coromandel Sleeper Cement et le Coromandel Oil Well Cement. Ses produits connexes comprennent Coromandel White et Coromandel Super Wall Putty. Les usines de la société sont situées en Inde, notamment à Sankarnagar, Sankari, Dalavoi, Vallur Village, Parli Vaijnath, Nokhla, Chilamkur, Yerraguntla, Vishnupuram et Malkapur. Les filiales de la société comprennent Coromandel Electric Company Limited et Coromandel Travels Limited, Industrial Chemicals and Monomers Limited et d'autres. Ses filiales et entreprises associées sont principalement actives dans les secteurs du sucre, de l'électricité, des services financiers, du commerce, de l'exploitation minière et du transport.

Secteur Matériaux de construction