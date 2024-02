The Indian Hotels Company Limited est une société d'hôtellerie basée en Inde. La société et ses filiales sont principalement engagées dans la propriété, l'exploitation et la gestion d'hôtels, de palaces et de centres de villégiature. Son portefeuille comprend non seulement des marques d'hôtels haut de gamme et de luxe, mais aussi diverses marques de restauration, de bien-être, de salons et de style de vie. Les marques de la société comprennent Taj, SeleQtions, Vivanta, Ginger, ama Stays & Trails, Taj Sats, Qmin, The Chambers, TajSATS, niu&nau, Khazana, Soulinaire, Loya, House of Nomad, F&B, Golden Dragon et Seven Rivers, entre autres. Taj, la marque phare de la société, compte environ 100 hôtels dans son portefeuille, dont 81 en activité et 19 en cours de construction. Sa marque Ginger possède un portefeuille d'environ 85 hôtels répartis sur 50 sites, dont 26 sont en cours de développement. La plateforme culinaire et de livraison de nourriture de l'entreprise est présente dans environ 24 villes et propose des services via l'application Qmin. Elle est également présente hors ligne grâce aux Qmin Shops, Qmin QSR et Qmin Food Trucks.