Le Groupe Interpublic a annoncé la nomination de Jayna Kothary au poste d'architecte en chef des solutions d'IPG. Elle quitte sa filiale MRM, où elle occupait le poste de Global Chief Technology Officer au sein de la société de marketing relationnel et de martech, pour rejoindre IPG. Jayna entrera en fonction chez IPG le 1er novembre et rendra compte à Philippe Krakowsky, PDG d'IPG. Dans ses nouvelles fonctions, Jayna concevra des équipes technologiques et des solutions pour les clients d'IPG qui intègrent les données, la plateforme et les capacités commerciales de l'entreprise afin d'accélérer la croissance des marques et des spécialistes du marketing.

Jayna se concentrera également sur le développement de partenariats et de ressources qui favorisent l'innovation, et travaillera aux côtés des leaders opérationnels afin d'accélérer la croissance des clients au sein d'IPG. Lors de son passage chez MRM, Jayna a supervisé les services de plateforme technologique, le commerce, et a fondé une pratique de services de conseil. Elle a dirigé l'intégration de Commerce dans le Centre d'excellence Adobe de l'agence, et a rapidement développé sa pratique Salesforce. Elle a également été un membre clé de l'équipe qui a dirigé l'acquisition et l'intégration de RafterOne par IPG.

Jayna a également diversifié les activités de MRM dans le domaine du commerce, passant de la mise en œuvre de technologies à la consultance de bout en bout et à l'architecture, et a concrétisé la vision du lancement du commerce en tant que service. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez IPG, l'ensemble des talents de MRM prendront la direction des activités de commerce et de plateforme mondiale de l'agence. Jayna a occupé des postes de direction chez Vodafone et BP dans les domaines de la transformation, de la fidélisation des clients et des ventes, ainsi que des postes de direction chez WPP, où elle a occupé le poste de Chief Technology Officer, Global Client Accounts.

Elle a débuté sa carrière en tant que consultante en gestion chez KPMG. L'expertise de Jayna dans la création d'expériences centrées sur le consommateur pour les marques, en tirant parti des données et de la technologie, s'accompagne d'une connaissance approfondie de la technologie du marketing, ainsi que de la façon de tirer parti des innovateurs et des start-ups pour créer un avantage concurrentiel dans un monde de plus en plus compétitif et exigeant. Outre sa reconnaissance en tant que leader innovant de l'année 2022 par Fast Company, Kothary a été nommée sur la liste 2022 "40 Over Forty".