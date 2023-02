La valeur nette d'inventaire de The Investment Co en hausse mais le conseil d'administration propose la liquidation

(Alliance News) - The Investment Co PLC a déclaré lundi que sa valeur nette d'inventaire était en hausse sur une base semestrielle, mais a noté que ses perspectives étaient plus défavorables, les administrateurs ayant actuellement l'intention de proposer la liquidation de la société lors de son assemblée générale annuelle plus tard cette année.

Le fonds d'investissement basé à Devon, en Angleterre, a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre était de 354,83 pence, en hausse de 5,5 % par rapport aux 336,30 pence du 20 juin.

Les actions de The Investment Co étaient en hausse de 5,2 % à 303,10 pence chacune à Londres lundi après-midi.

Au cours du semestre, le rendement total avant impôt s'est élevé à 896 572 GBP, soit plus du double par rapport à 397 839 GBP.

Cependant, elle a déclaré que l'amélioration de la performance était due à l'augmentation des gains en capital plutôt qu'au revenu, ce qui signifie qu'elle ne proposera pas de paiement de dividende intérimaire aux actionnaires.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2021, The Investment Co a versé un total de 15 012 GBP en dividendes.

Les revenus d'investissement ont chuté de 36 % à 104 010 GBP, contre 161 894 GBP six mois plus tôt, tandis que les dépenses ont augmenté de 15 %, passant de 175 482 GBP à 201 786 GBP.

The Investment Co a noté qu'elle s'est concentrée sur un nouvel objectif d'investissement visant à protéger le pouvoir d'achat de son capital en termes réels, depuis que les actionnaires ont approuvé la stratégie en novembre 2020.

"Depuis lors, le Royaume-Uni [indice des prix à la consommation incluant le coût du logement des propriétaires occupants] a augmenté de 14,8 % et notre valeur liquidative par action, y compris les dividendes versés, a augmenté de 16,0 %", a déclaré le président Ian Dighe. "Même si l'IPCH et les mesures connexes fournissent une vision inexacte et unidimensionnelle de la façon dont l'inflation menace notre épargne, nous devons mesurer nos résultats d'une manière ou d'une autre et les considérer en gardant cette vision large à l'esprit.

"Deux ans, c'est trop court pour évaluer les résultats de notre approche, mais c'est amplement le temps d'examiner si les moyens que nous avons employés sont adaptés à notre objectif."

Pour ce qui est de l'avenir, Dighe est pessimiste quant à l'avenir de The Investment Co.

"Les menaces qui pèsent sur notre capital sont plus visibles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2020, tout comme les défis liés à la tentative d'exceller en tant que petit trust d'investissement. Nous sommes également conscients de la nature illiquide des actions de la société et des défis qui en résultent pour nos actionnaires lorsqu'il s'agit de réaliser la véritable valeur de leurs avoirs sur le marché", a déclaré Dighe. "Alors que de telles opportunités de croissance sont actuellement explorées, il n'y a aucune certitude qu'une proposition sera faite que les administrateurs pourront recommander aux actionnaires.

"Par conséquent, si le conseil d'administration n'est pas en mesure de recommander une proposition alternative aux actionnaires au plus tard à l'assemblée générale annuelle de 2023 [...], les administrateurs ont actuellement l'intention de proposer la liquidation de la société et le remboursement de son capital aux actionnaires."

L'AGO de 2023 de The Investment Co devrait se tenir en octobre plus tard cette année.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

