The Investment Company PLC est une société fiduciaire d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la Société est de protéger le pouvoir d'achat de son capital en termes réels, et de participer à des activités économiques durables, qui se prêtent à une véritable accumulation de capital et à la création de richesse. La Société cherche à acquérir et à détenir, sans horizon d'investissement prédéterminé, une collection d'actifs qui, de l'avis des administrateurs, sont bien adaptés pour éviter une perte permanente de capital. Ces actifs sont constitués d'une participation minoritaire dans les capitaux propres, les dettes ou les titres convertibles des entreprises cotées. Les filiales à part entière de la société sont Abport Limited, qui est une société de courtage en investissements et New Centurion Trust Limited, qui est une société d'investissement inactive.