(Alliance News) - The Italian Sea Group Spa a annoncé lundi qu'elle avait reçu une note ESG de A de la part de Cerved Rating Agency, ce qui représente une augmentation par rapport à sa note précédente de BBB et la place au-dessus de la médiane du secteur.

"L'analyse effectuée par Cerved Rating Agency a montré une grande capacité à gérer les facteurs de risque et les opportunités ESG, un degré élevé de sensibilisation aux questions ESG et un niveau élevé d'organisation et de planification des objectifs, ainsi que l'intégration des questions ESG dans la gouvernance d'entreprise", peut-on lire dans le communiqué.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir atteint cet objectif important, qui confirme notre approche rigoureuse du développement durable et notre engagement en faveur d'une amélioration continue", a déclaré Giovanni Costantino, fondateur et PDG de The Italian Sea Group.

"L'accent mis sur le développement durable a toujours fait partie de l'ADN de notre entreprise et reflète l'engagement et le dévouement que nous mettons dans chaque activité, conscients que l'obtention de résultats commerciaux est étroitement liée à la création et au maintien d'un système qui donne la priorité au bien-être de nos employés et à la force de la chaîne d'approvisionnement, apportant des avantages à l'environnement et à l'ensemble de la communauté."

Le groupe italien Sea Group est en hausse de 2,3 % à 9,10 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.