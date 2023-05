Costantino est l'administrateur délégué d'Italian Sea Group, Carniani le vice-président

(Alliance News) - Italian Sea Group Spa a annoncé mercredi que le conseil d'administration a nommé Giovanni Costantino PDG et Marco Carniani vice-président de la société.

En outre, des comités ont été créés : le comité de contrôle, risques et durabilité a été rejoint par Antonella Alfonsi, Laura Angela Tadini et Fulvia Tesio, qui agira également en tant que comité pour les transactions avec les parties liées ; le comité des nominations et rémunérations, quant à lui, est présidé par Tesio, tandis que les autres membres sont Alfonsi et Tadini.

L'action de TISG est en baisse de 0,55 %, à 8,37 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.