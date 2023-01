Les revenus et l'Ebitda de TISG s'envolent et l'entreprise prévoit une croissance supplémentaire

(Alliance News) - L'Italian Sea Group Spa a annoncé mardi qu'elle a clôturé l'année 2022 avec un chiffre d'affaires en hausse de 59 % par rapport à l'année précédente et un EBITDA en hausse de 69 %.

Les revenus ont augmenté à 295 millions d'euros contre 186 millions d'euros un an plus tôt, tandis que l'EBITDA a augmenté à 47 millions d'euros contre 28 millions d'euros un an plus tôt.

La valeur totale du carnet de commandes - c'est-à-dire la valeur brute des contrats en cours pour les nouveaux yachts non encore livrés aux clients - au 31 décembre 2022 était de 1,04 milliard d'euros et la valeur des contrats en cours pour les yachts non encore livrés aux clients, nette des produits déjà comptabilisés dans le compte de résultat, était de 620 millions d'euros.

Au cours de l'année, TISG a réalisé des investissements de 22 millions d'euros, principalement liés aux deux plans d'investissement "TISG 4.0" et "TISG 4.1" pour l'expansion de la capacité de production sur le site de Marina di Carrara.

La position financière nette au 31 décembre 2022 est négative de 11 millions d'euros par rapport à la position financière nette positive de 41 millions d'euros au 31 décembre 2021. Ce résultat reflète le décaissement de 75 millions d'euros pour l'acquisition du complexe commercial Perini Navi, les investissements réalisés en 2022 et le versement de dividendes de 9,8 millions d'euros.

Pour 2023, en revanche, la société prévoit des revenus de l'ordre de 350 à 365 millions d'euros et une marge d'Ebitda de l'ordre de 16 à 16,5%, tandis que pour 2024, les revenus sont attendus à 400-420 millions d'euros et la marge d'Ebitda à 17-17,5%.

En ce qui concerne la structure du capital et la politique de dividende, l'objectif pour 2023 et 2024 est de maintenir un effet de levier neutre, avec une limite maximale de 1,5 fois l'Ebitda, et de distribuer un dividende annuel avec un versement autour de 40-60% du bénéfice net du groupe. Ces politiques sont sujettes à des impacts temporaires liés à la stratégie CapEx et M&A.

L'action d'Italian Sea Group est en hausse de 0,5% à 6,21 euros par action.

