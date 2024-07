(Alliance News) - The Italian Sea Group Spa a annoncé jeudi que l'agence de notation Cerved Rating Agency Spa a confirmé sa note de crédit A2.2.

"Une nouvelle confirmation de notre solidité économique et financière, cette notation positive nous positionne aux niveaux de performance les plus élevés et démontre la validité de notre gestion d'entreprise", a commenté Giovanni Costantino, fondateur et PDG de The Italian Sea Group.

La notation a été confirmée sur la base des facteurs suivants : notre positionnement élevé dans le secteur du yachting de luxe au niveau mondial, renforcé par des partenariats avec des courtiers internationaux et la résilience de notre clientèle ; la performance économique positive en 2023, qui confirme la tendance à la croissance des revenus, des marges et des bénéfices ; et le maintien d'un bilan et d'une structure financière solides, avec une dynamique favorable des flux de trésorerie d'exploitation, qui nous a permis d'atteindre l'objectif d'une position financière nette positive à la fin de l'année 2023.

L'évaluation des perspectives stratégiques à moyen et court terme a également été positive, prévoyant la poursuite de la consolidation du cœur de métier des grands yachts, soutenue par l'achèvement des investissements dans la capacité de production et la création de nouvelles synergies de production découlant de l'acquisition de Celi 1920 et de l'inauguration récente de l'unité commerciale Acciai per Interior.

Pour 2024, les orientations annoncées par TISG au marché prévoient un chiffre d'affaires entre 400 et 420 millions d'euros avec une marge d'Ebitda toujours en amélioration, entre 17 et 17,5%.

Le groupe maritime italien se négocie dans le rouge de 1,0 % à 9,06 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

