Italian Sea Group Srl est une entreprise italienne active dans l'industrie du luxe et spécialisée dans la conception et la production de yachts. L'entreprise dispose d'une menuiserie, d'une sellerie et d'une aciérie internes, ainsi que d'une équipe d'assistance technique et de conception composée de plus de 20 spécialistes parmi les ingénieurs, les designers d'extérieur et les designers d'intérieur. En outre, la société offre une large gamme de services de remise en état et de réparation, y compris un village d'équipage qui peut être utilisé par les capitaines et les équipages afin de surveiller toutes les opérations sur le site. La société possède et exploite les marques Admiral, Tecnomar NCA Refit.

Secteur Produits de récréation