The JM Smucker Company est spécialisé dans la production et la commercialisation de produits alimentaires et de produits de nutrition animale. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de café et de produits alimentaires (52,7%) : café (marques Folgers®, Dunkin' Donuts® et Café Bustelo®), beurre de cacahuète, confitures, huiles, lait concentré, préparations boulangères et glaçages prêts à l'emploi, farine et ingrédients de boulangerie, biscuits, pommes de terre surgelées, jus et boissons, garnitures pour desserts, sirops, conserves au vinaigre, condiments, etc. (marques Smucker's®, Jif®, Uncrustables®, et Crisco®, etc.) ; - vente de produits de nutrition animale (35,5%) : marques Rachael Ray Nutrish, Meow Mix®, Milk-Bone®, Kibbles'n Bits®, 9Lives®, Nature's Recipe® et Pup-Peroni® ; - autres (11,8%). 93,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Transformation des aliments