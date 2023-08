The Joint Corp. développe, possède, exploite, soutient et gère des cliniques chiropratiques par le biais de la propriété directe, d'accords de gestion, de franchises et de développeurs régionaux dans l'ensemble des États-Unis. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le secteur des cliniques d'entreprise comprend les activités d'exploitation des cliniques détenues ou gérées par la société. La société exploite ou gère environ 126 cliniques dans ce secteur. Le secteur des opérations de franchise comprend les activités d'exploitation de l'unité commerciale de franchise. Le système de franchise comprend environ 712 cliniques en activité. Il propose une gamme de forfaits d'adhésion et de bien-être. Il propose à ses patients de se rendre dans ses cliniques sans rendez-vous et de recevoir une attention rapide. Les dossiers de chaque patient sont mis à jour numériquement pour être facilement récupérés dans son système de stockage de données par ses chiropracteurs, conformément aux diverses réglementations applicables en matière de sécurité des dossiers médicaux et de protection de la vie privée.

Secteur Installations et services en soins de santé