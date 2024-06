Le Japon s'apprête à promouvoir l'énergie nucléaire dans une mise à jour de sa politique énergétique prévue pour l'année prochaine, afin de garantir un approvisionnement stable en électricité face à une demande croissante et à des risques géopolitiques de plus en plus importants, mais il risque d'avoir du mal à atteindre ses objectifs, selon les experts du secteur.

Le pays a réduit sa dépendance à l'égard de l'énergie nucléaire après la catastrophe de Fukushima en 2011 et a augmenté l'utilisation des combustibles fossiles pour produire 70 % de son électricité, alors même qu'il s'était fixé pour objectif de réduire les émissions de carbone à zéro net d'ici 2050.

Toutefois, après avoir été confronté à des hausses de prix du charbon et du gaz et à des perturbations de l'approvisionnement en 2022 en raison de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, le gouvernement souhaite verrouiller une plus grande utilisation de l'énergie nucléaire, ainsi que de l'énergie éolienne et solaire, afin de garantir la stabilité de l'approvisionnement en énergie.

"L'accent n'est plus mis sur les émissions de carbone, mais sur la sécurité énergétique. La sécurité énergétique a toujours été importante pour le Japon, mais elle l'est encore plus aujourd'hui en raison des nombreux problèmes liés à l'absence de gaz naturel liquéfié, au coût élevé du GNL et au manque d'approvisionnement", a déclaré Alex Whitworth, vice-président du cabinet de conseil Wood Mackenzie.

Tout changement en faveur de l'énergie nucléaire de la part du deuxième importateur mondial de GNL et d'un acheteur majeur de charbon thermique affectera les exportateurs de ces combustibles fossiles, notamment l'Australie, le Qatar, les États-Unis et l'Indonésie.

Les discussions sur la politique énergétique du Japon, qui est révisée tous les trois ans, ont débuté le mois dernier. Il s'agit de la première révision depuis que le Premier ministre Fumio Kishida a modifié la position du pays en faveur de l'énergie nucléaire en 2022.

"L'écrasante majorité des membres du groupe chargé de débattre de la politique sont pro-nucléaires, et la nouvelle politique pourrait inclure la construction de nouveaux réacteurs", a déclaré Takeo Kikkawa, président de l'Université internationale du Japon.

On ne sait pas exactement comment l'objectif de 20 à 22 % d'énergie nucléaire fixé pour 2030 changera pour la prochaine année cible, probablement 2040. Mais les entreprises du secteur de l'énergie et l'industrie appellent de plus en plus à une utilisation accrue de l'énergie nucléaire, car les tensions géopolitiques augmentent le risque de perturbations de l'approvisionnement en énergie et de hausses des prix de l'électricité.

"Nous souhaitons que le prochain plan énergétique clarifie l'utilisation maximale de l'énergie nucléaire pour la sécurité énergétique et la décarbonisation, ainsi que la nécessité de remplacer les réacteurs et d'en construire de nouveaux pour répondre à la demande croissante d'électricité", a déclaré Kansai Electric Power, le plus grand exploitant d'énergie nucléaire du Japon.

Le gouvernement a déclaré que le pays pourrait devoir augmenter sa production d'électricité de 50 % d'ici à 2050 en raison de l'augmentation de la demande des usines de fabrication de semi-conducteurs et des centres de données.

UNE TÂCHE DIFFICILE

Il sera difficile de répondre à la demande croissante d'électricité grâce à l'énergie nucléaire, en raison des obstacles réglementaires, de l'opposition du public, des coûts élevés, des tremblements de terre violents et des longs délais de développement, ont déclaré des universitaires et des analystes du secteur de l'énergie.

Le pays risque de ne pas atteindre l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 en matière d'énergie nucléaire, à savoir 15 % seulement, en raison de la résistance des résidents locaux et de la lenteur des autorités de réglementation à approuver le redémarrage des réacteurs existants, a déclaré M. Kikkawa.

L'ajout de nouvelles capacités nucléaires pourrait être difficile même d'ici 2050, a-t-il ajouté, étant donné que dans le passé, il a fallu des décennies pour construire des centrales nucléaires.

L'énergie thermique devrait probablement combler le déficit d'approvisionnement, a-t-il déclaré, ainsi que M. Whitworth de WoodMac, contrairement à l'objectif du gouvernement de réduire la production d'électricité à partir du charbon et du GNL à un total de 39 % d'ici 2030.

"L'objectif en matière d'énergie nucléaire est le plus irréaliste, car le gouvernement n'a aucun contrôle sur la réalisation de cet objectif en raison de la nécessité d'obtenir l'accord local pour le redémarrage... Il y a donc un grand avantage pour le charbon et le gaz", a déclaré M. Whitworth.

Tout en révisant sa politique énergétique, le Japon prévoit de fixer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2035 ou plus tard et de formuler une stratégie de décarbonisation pour 2040 d'ici le début de l'année prochaine.

L'accélération de la croissance des énergies renouvelables et la réduction de la production de combustibles fossiles contribueront à atteindre ces objectifs et à faire baisser les prix.

"L'économie japonaise a été durement touchée par les prix des combustibles fossiles au cours des deux dernières années", a déclaré Yukari Takamura, professeur à l'Institute for Future Initiatives de l'université de Tokyo.

M. Takamura, membre du groupe gouvernemental sur la politique énergétique, estime que le Japon devrait établir une feuille de route sur la manière d'éliminer progressivement les centrales électriques au charbon qui ne sont pas encore exploitées.

"Il est dans l'intérêt national de promouvoir la production nationale d'énergie à partir d'énergies renouvelables", a-t-elle déclaré, ajoutant que cela améliorerait la compétitivité des entreprises japonaises qui sont évaluées en fonction de facteurs de décarbonisation.