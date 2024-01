The Kansai Electric Power Co., Inc. est le n° 2 japonais de la production et de la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et distribution d'énergie électrique (78,3%) : énergie hydroélectrique, thermoélectrique, nucléaire et éolienne (117,6 GWh vendus en 2020/21) ; - production et distribution de gaz naturel (10,5%) ; - prestations de services de télécommunications (7,1%) : prestations d'accès à Internet, de téléphonie et de diffusion TV ; - autres (4,1%). La quasi-totalité du CA est réalisée au Japon.

