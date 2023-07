La Karur Vysya Bank Limited (la Banque) est une société bancaire basée en Inde. La Banque fournit une gamme de services bancaires et financiers, y compris des services bancaires commerciaux et des opérations de trésorerie. Les secteurs d'activité de la Banque comprennent la trésorerie, les services bancaires aux entreprises/en gros, les services bancaires aux particuliers et les autres opérations bancaires. Le secteur de la trésorerie comprend les investissements dans les titres du gouvernement central et des États, les instruments de dette des banques, les certificats de dépôt, les actions, les fonds communs de placement et les reçus de titres, entre autres. Le secteur de la banque d'entreprise/de gros comprend les facilités de crédit et autres services bancaires fournis aux entreprises et autres clients. Le segment de la banque de détail comprend les prêts et autres services bancaires aux particuliers/petites entreprises, autres que les clients de la banque d'entreprise/de gros. Le segment Autres opérations bancaires comprend les activités para-bancaires telles que la bancassurance, la distribution de produits tiers, les services dématérialisés et d'autres transactions bancaires.

