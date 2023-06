La Karur Vysya Bank Limited annonce l'ouverture de nouvelles agences

La Karur Vysya Bank Limited inaugurera les succursales suivantes le 19 juin 2023. S.NO, Branch Serial Number, name of the Branch, 1, 800, CHENNAI - ANNA NAGAR EAST, New No.60 (Old No.45) First Avenue, F Block Anna Nagar East, Chennai - 600102, 2, 801, VILATHIKULAM, No. 124, Ettayapuram Main road, Vilathikulam, Tuticorin Dist - 628907, 3, 802, GADWAL, Plot No.

8 (half), Sy. No. 769/P, LP no.

184/83, II Railway Gate, Gadwal, Jogulamba Gadwal Dist - 509125. 4, 803, SATTENAPALLE, Door No. 5-14-5/1, Beside Agricultural Yard, Main Road, Sattenapalle, Palnadu Dist - 522403. 5, 804, PARANGIPETTAI, D.23, Vandikara Street, Parangipettai, Cudd Bangalore Dist - 608502. 6, 805, MADAMBAKKAM, No.113, Maruthi Nagar, Madambakkam Main Road, Madambakkam, Chennai - 600126., S.NO, Branch Serial number, name of the Branch, 7, 806, PUDUKOTTAI - NORTH, D.No. 2025/54,North Main Street, First Floor, Santhapettai, Pudukottai -622001., 8, 807, VEERAGANUR, SF No.

332/17,19 North Street, (Rukmani Mahal Street), Veeraganur, Thalaivasal Taluk, Salem District - 636116, 9, 808, KACHIRAPALAYAM, S.F No. 593/6, Kamarajar Salai, Kachirapalayam, Kallakurichi Dist - 606207, 10, D.3A, Aavin Illam, Pasumpon Muthuramalingam Salai Nandanam, Chennai - 600035.