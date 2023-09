La Karur Vysya Bank Limited (la Banque) est une société bancaire basée en Inde. Elle fournit une large gamme de services bancaires et financiers, notamment des services bancaires commerciaux et des opérations de trésorerie. Ses secteurs d'activité sont la trésorerie, la banque d'entreprise et de gros, la banque de détail et les autres opérations bancaires. Le segment de la trésorerie comprend les investissements dans les titres du gouvernement central et des États, les instruments de dette des banques, des compagnies d'assurance, des PSU et des entreprises, les certificats de dépôt, les fonds communs de placement, les titres et les reçus, entre autres. Le segment des services bancaires aux entreprises et des services bancaires de gros comprend toutes les avances aux fiducies, aux sociétés de personnes, aux entreprises et aux organismes statutaires. Le secteur de la banque de détail comprend les prêts de fonds et autres services bancaires à toute personne morale, y compris les petites entreprises. Le segment des autres opérations bancaires comprend les activités para-bancaires telles que la bancassurance, la distribution de produits par des tiers, les services de démat et d'autres transactions bancaires.

Secteur Banques