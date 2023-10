KCP Limited est une société basée en Inde qui se consacre à la fabrication et à la vente de ciment, de sucre, d'ingénierie lourde, de production d'électricité à usage captif et d'hôtellerie. La société possède des usines de fabrication à Macherla et Muktyala dans l'État d'Andhra Pradesh, avec un approvisionnement captif en calcaire, et produit une capacité annuelle combinée d'environ 4,3 millions de tonnes de ciment en Inde. Ses produits de ciment sont vendus sous différentes marques, à savoir KCP Cement - Grade 53 Ordinary Portland Cement (OPC) et Shreshtaa - Portland Pozzolana Cement (PPC). Ses clients pour les produits de ciment comprennent les constructeurs de maisons individuelles, les revendeurs, les promoteurs immobiliers et les sociétés d'infrastructure. Elle fabrique des équipements lourds pour les secteurs du ciment, du sucre, de l'électricité, de l'exploitation minière (minéraux), du traitement des minerais, des métaux, du pétrole et du gaz, des produits chimiques et des engrais, des gaz industriels, de l'espace et de la défense et de l'ingénierie générale. VARELLA est la marque de ses produits à base de sucre raffiné.

Secteur Matériaux de construction