Le Keg Royalties Income Fund (le Fonds) est une fiducie à but limité et à capital variable. L'objectif du fonds est de fournir aux porteurs de parts des distributions mensuelles régulières au niveau le plus élevé possible. Le Fonds, par l'entremise de sa filiale The Keg Rights Limited Partnership (la société en commandite), a acheté les marques de commerce The Keg et d'autres propriétés intellectuelles connexes (les droits de Keg) de Keg Restaurants Ltd. (KRL). L'activité de la société en commandite consiste à détenir les droits Keg et, par le biais d'un contrat de licence et de redevance conclu avec KRL, à exploiter l'utilisation des droits Keg et à percevoir la redevance payable en vertu du contrat de licence et de redevance, égale à 4 % des ventes brutes des restaurants Keg faisant partie d'un groupe spécifique (le groupe de redevances). L'activité principale de KRL est l'exploitation et le franchisage des restaurants Keg steakhouse et bar au Canada et aux États-Unis. The Keg GP Ltd. est le commandité de la société et l'administrateur du Fonds.

Secteur Restaurants et bars