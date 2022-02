De Kisses à Kleenex, les fabricants de produits de consommation prévoient de nouvelles hausses de prix aux États-Unis.

Les fabricants de produits ont généralement des conversations avec les détaillants américains à la fin de l'année sur les hausses de prix prévues pour l'année suivante. Mais les dirigeants des entreprises ont révélé lors des récents résultats trimestriels qu'ils adoptent une approche plus agressive cette année pour protéger les marges.

Clorox a déclaré jeudi en fin de journée qu'elle prévoyait d'augmenter les prix de 85 % de ses produits d'ici la fin du mois de juin, contre 70 % prévus précédemment, et que certaines de ses marques feraient l'objet de plusieurs hausses de prix.

Le directeur financier, Kevin Jacobsen, a déclaré que les dirigeants de l'entreprise "discutent avec les détaillants" des hausses de prix supplémentaires qui entreraient en vigueur au cours des deux prochains trimestres, au-delà de celles annoncées en octobre.

"Nous sommes prêts à prendre d'autres (mesures) tarifaires si nécessaire", a déclaré M. Jacobsen. "Nous voulons voir comment l'inflation va évoluer au cours de cet exercice", qui se termine le 30 juin 2022.

Le chocolatier Hershey a déclaré qu'il augmenterait encore ses prix au cours du premier semestre 2022 aux États-Unis, en plus des hausses de prix qui entreront en vigueur au premier trimestre clos le 31 mars 2022. Ses dirigeants n'ont pas quantifié ces hausses de prix. Hershey a également déclaré s'attendre à une baisse de ses marges bénéficiaires brutes en 2022, malgré ses nouveaux plans d'augmentation des prix.

Kimberly-Clark a déclaré la semaine dernière qu'elle allait procéder à d'autres augmentations de prix - après quatre séries de hausses en 2021 - alors que les coûts de la pâte à papier, de la main-d'œuvre et du transport continuent de s'accroître.

Les entreprises de biens de consommation emballés ont également réduit certains des rabais qu'elles proposent aux consommateurs, ce qui ajoute à l'effet des hausses de prix.

Les produits alimentaires tels que les snacks surgelés et les repas réfrigérés ont connu la plus forte baisse des promotions proposées aux clients au cours de la semaine se terminant le 23 janvier par rapport à l'année dernière, selon un indice de la société d'analyse de données IRI.

"Avec les contraintes d'approvisionnement, il n'y a pas de raison de faire des promotions", a déclaré Krishnakumar Davey, président de l'engagement client chez IRI. "Les promotions ont un peu diminué depuis le COVID".

Les déséquilibres de l'offre et de la demande dus à la pandémie ont fait grimper les prix de tout, des Big Macs aux produits de base pour les ménages, ce qui a fait grimper le taux d'inflation américain en 2021 à son rythme le plus rapide depuis près de quatre décennies.

Les commentaires des dirigeants lors des appels post-bénéfices montrent que les entreprises sont aux prises avec des coûts plus élevés pour les noix et les huiles végétales, les tensioactifs et les plastiques, car les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale persistent. Les coûts de transport et de main-d'œuvre sont également en hausse.

La marge d'exploitation ajustée moyenne des huit plus grandes sociétés américaines de boissons cotées en bourse a chuté à 25,7 % en 2021, contre 26,4 % en 2020, selon Citi. Parmi les principales entreprises américaines de produits ménagers, les marges moyennes avant impôt ont chuté de 19,6 % à 19,4 % en 2021, Kimberly Clark, Clorox et Colgate-Palmolive ayant vu leurs marges diminuer. Parmi les entreprises alimentaires, les marges moyennes sont passées de 17,3 % à 17,2 %, Kraft Heinz, McCormick & Co et Campbell Soup voyant leurs marges diminuer.

Chez Clorox, Mme Jacobsen a décrit un "niveau extrême d'inflation des coûts". Le fabricant d'eau de Javel a réduit ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a déclaré qu'il s'attendait à ce que sa marge brute pour l'ensemble de l'année diminue d'environ 750 points de base.

"Je pense qu'il nous faudra plusieurs années pour reconstituer la marge (aux niveaux d'avant la pandémie)", a déclaré M. Jacobsen lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Le fabricant de chocolat Cadbury et de biscuits Oreo Mondelez International a révélé le mois dernier qu'il pourrait y avoir "plusieurs vagues de prix" cette année pour suivre l'inflation. Colgate a déclaré qu'il anticipait une série de hausses de prix au premier semestre plutôt qu'au second.

Le PDG de Colgate, Noel Wallace, a déclaré que les volumes de ventes " chuteront " lorsque les consommateurs comprendront qu'ils doivent payer plus cher. Il a ajouté que les baisses seront constatées par toutes les entreprises et dans toutes les catégories, et pas seulement par Colgate.

Les entreprises alimentaires McCormick et General Mills ont également signalé cette semaine qu'elles s'attendaient à ce que la sensibilité des consommateurs aux changements de prix augmente au cours des prochains mois.

Chez Procter & Gamble, les dirigeants ont déclaré qu'ils avaient informé les détaillants des augmentations prévues pour les produits d'entretien des textiles comme la lessive Tide et les feuilles de séchage Downy, qui prendront effet le 28 février. À la mi-avril, la société prévoit d'augmenter les prix de certains de ses produits de soins personnels, ont-ils ajouté.

Jusqu'à présent, le géant des biens de consommation n'a pas perdu de parts de marché là où il a appliqué des hausses de prix, ont indiqué les dirigeants. Malgré les hausses de prix liées aux produits de base, les consommateurs ont préféré les dosettes Tide, plus chères, au détergent liquide, moins cher.