General Mills relève ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices en raison de la hausse des prix.

General Mills Inc a relevé mercredi ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, encouragé par la hausse des prix et la forte demande pour les céréales, les barres-collations et les aliments pour animaux du fabricant de Cheerios.

La hausse de la demande de produits d'épicerie due à la pandémie s'est maintenue, stimulant les ventes de General Mills, car les gens cuisinent davantage à la maison à une époque où les restaurants ont augmenté les prix des menus pour compenser l'inflation.

La demande soutenue, associée à des hausses de prix généralisées, a permis à ses pairs du secteur de l'alimentation emballée, dont Kraft Heinz, Kellogg et Conagra Brands, de dépasser les prévisions de bénéfices au cours des derniers mois.

La société prévoit maintenant que les ventes nettes organiques augmenteront d'environ 5 % au cours de l'exercice 2022. Elle avait auparavant prévu que les ventes organiques annuelles augmenteraient de 4 à 5 %.

La société prévoit que le bénéfice ajusté par action se situera entre la stagnation et une augmentation de 2 %, par rapport à sa fourchette antérieure d'une baisse de 2 % à une hausse de 1 %. Le chiffre d'affaires de la société a atteint 4,54 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 27 février, contre 4,52 milliards un an plus tôt. Les analystes avaient en moyenne estimé les ventes à 4,55 milliards de dollars, selon les données Refinitiv IBES.