Kraft Heinz : a finalisé l'achat d'Assan Foods

Kraft Heinz a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'achat d'Assan Foods auprès du conglomérat turc privé Kibar Holding.



Assan Foods, dont le siège social est situé à Istanbul, est une entreprise à croissance rapide qui fabrique des sauces avec des installations à Balikesir et à Izmir, en Turquie.



' Assan Foods fabrique des sauces et des produits à base de tomates de haute qualité qui, selon nous, s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de croissance de notre zone internationale et étend notre présence dans une partie du monde qui offre d'énormes opportunités à long terme pour notre entreprise et nos marques ', a déclaré Rafa Oliveira, président de la zone internationale chez Kraft Heinz.



