Kraft Heinz : bénéfice net de 265 M$ au 2ème trimestre

Les ventes nettes ont diminué de 0,9 % par rapport à la même période de l'exercice précédent pour s'établir à 6,6 milliards de dollars au 2ème trimestre 2022. Les ventes nettes organique ont augmenté de 10,1 % par rapport à la période de l'exercice précédent.



Le bénéfice net s'inscrit à 265 millions de dollars et le BAIIA ajusté a diminué de 10,9 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1,5 milliard de dollars.



Le BPA ajusté est de 0,70 $, en baisse de 10,3 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.



Le groupe relève ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice pour les ventes nettes organiques tout en maintenant les attentes précédentes du BAIIA ajusté. Le groupe vise un BAIIA ajusté entre 5,8 et 6,0 milliards de dollars.



