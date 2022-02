Kraft Heinz : conclusion d'un partenariat avec Google

Kraft Heinz a annoncé vendredi avoir conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec Google, qui va lui fournir toute une série de services informatiques dématérialisés ('cloud').



Le géant américain de l'agroalimentaire explique qu'il a prévu de collaborer avec Google Cloud sur un certain nombre de technologies avancées, notamment en ce qui concerne les outils d'analyse de données.



Kraft Heinz compte également utiliser les technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique de Google afin de proposer de nouveaux goûts et de nouveaux produits à ses consommateurs.



Le propriétaire du fromage Philadelphia et du café Maxwell a également l'intention d'avoir recours à BigQuery, la plateforme d'entreposage de données d'analyse de Google, afin de mettre en place des expériences-clients personnalisées dans ses centres d'appel et dans les magasins partenaires.



Kraft Heinz veut également renforcer sa stratégie marketing en s'appuyant sur Google Ads, le programme de publicité en ligne du groupe technologique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.