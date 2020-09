Kraft Heinz : rehausse ses attentes pour le T3

15/09/2020 | 15:37

Le groupe Kraft Heinz annonce ce mardi revoir ses attentes pour le troisième trimestre 2020, à la faveur d'une 'activité plus solide que prévue'.



Le groupe anticipe désormais une croissance des ventes nettes organiques dans la fourchette moyenne à un chiffre par rapport à la période de l'année précédente.



'En outre, la société s'attend à une croissance élevée à un chiffre de l'EBITDA ajusté à taux de change constant au 3T 2020 et à un EBITDA ajusté à taux de change constant à un chiffre au milieu de l'année 2020', complète le groupe.



