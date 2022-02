Kraft Heinz : repli de 1% du BPA au 4e trimestre

Kraft Heinz publie un BPA ajusté en diminution de 1,3% à 0,79 dollar au titre des trois derniers mois de 2021, ainsi qu'un EBITDA ajusté en retrait de 10,2% à 1,61 milliard de dollars pour des revenus en recul de 3,3% à 6,71 milliards (mais en hausse de 3,9% en organique).



'Nous générons des gains d'efficacité pour alimenter des investissements supplémentaires dans nos activités, ce qui, avec la bonne tarification, atténue les pressions inflationnistes', explique Miguel Patricio, le CEO du groupe agroalimentaire.



Pour 2022, Kraft Heinz anticipe un EBITDA ajusté entre 5,8 et six milliards de dollars et une croissance organique de ses revenus 'dans le bas de la plage à un chiffre' après des performances de respectivement 6,37 milliards et +1,8% sur l'ensemble de 2021.



