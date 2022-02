Kraft Heinz : un changement au conseil d'administration

Kraft Heinz annonce qu'Alexandre Van Damme, candidat au poste d'administrateur de Berkshire Hathaway -la société d'investissement de Warren Buffett-, prendra sa retraite du conseil d'administration du groupe agroalimentaire après la fin de son mandat.



Berkshire Hathaway prévoit de nommer Alicia Knapp, présidente et CEO de BHE Renewables, pour combler le poste vacant d'Alexandre Van Damme lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Kraft Heinz 2022.



BHE Renewables possède des projets solaires, éoliens, géothermiques, de gaz naturel et hydroélectriques qui produisent de l'énergie à la fois pour le marché de gros et pour les clients dans le cadre de contrats d'achat d'électricité à long terme.



