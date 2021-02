Kraft Heinz : vend ses marques Planters et Corn Nuts à Hormel pour 3,35 milliards de dollars

NEW YORK (Reuters) - Kraft Heinz Co a déclaré jeudi qu'il allait vendre ses activités dans la production de fruits à coque, y compris la plupart des produits commercialisés sous les marques Planters et Corn Nuts, à Hormel Foods pour 3,35 milliards de dollars (2,76 milliards d'euros).

A la suite de cette annonce, le titre Kraft Heinz prenait 2% avant l'ouverture de la Bourse de New York.

Critiquée pour le très large éventail de ses activités, l'entreprise basée à Chicago tente de rationaliser son portefeuille et de se concentrer sur les marques les plus rentables.

En septembre, le groupe a déjà annoncé qu'il allait vendre une partie de ses activités de fromages au français Lactalis pour 3,2 milliards de dollars.

Kraft Heinz a également fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, supérieur aux attentes, grâce aux ventes des repas emballés comme le Mac and Cheese, du ketchup Heinz et des tranches de viande Oscar Meyer pendant le confinement.

Les ventes ont augmenté de 6,2% à 6,94 milliards de dollars (5,71 milliards d'euros) au cours de la période de trois mois se terminant le 26 décembre, alors que les analystes interrogés par Reuters avaient anticipé en moyenne 6,82 milliards.

(Richa Naidu à New York, version française Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)