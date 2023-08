Kuwait Company for Process Plant Construction and Contracting KPSC est une société d'actionnariat public basée au Koweït qui opère dans le secteur de l'ingénierie et de la construction. La société opère dans trois secteurs d'activité : Construction, Installation, maintenance et vente, et Investissement des fonds excédentaires. La société se concentre sur le génie civil, mécanique et électrique et les contrats d'entretien, l'installation et l'entretien d'ascenseurs, de piscines, d'équipements de traitement de l'eau et d'alarme incendie, la propriété de biens immobiliers et de terrains, et l'investissement de fonds excédentaires par le biais de gestionnaires de portefeuille. En outre, la société fournit également des services de maintenance après-vente. Les produits de la société comprennent des ascenseurs de passagers et de marchandises, des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants, des monte-plats et des ascenseurs pour handicapés physiques, entre autres. La société possède deux filiales à part entière, KCPC Construction LLC à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Mass International Company LLC, à Oman.

Secteur Construction et ingénierie