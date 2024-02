La société L.S. Starrett est engagée dans la fabrication de divers produits pour les marchés industriels, professionnels et grand public. La société propose des produits de mesure et de coupe au marché par le biais de multiples canaux de distribution dans le monde entier. Ses produits comprennent des outils de précision, des jauges électroniques, des blocs de jauge, des équipements de mesure optique, de vision et laser, des solutions granit sur mesure, des mètres à ruban, des niveaux, des produits de craie, des équerres, des lames de scie à ruban, des scies cloche, des lames de scie à métaux, des lames de scie sauteuse, des lames de scie à guichet, du lubrifiant M1 et des pièces plates rectifiées avec précision. Ses outils et instruments sont vendus dans toute l'Amérique du Nord et dans plus de 100 autres pays. La société distribue principalement ses outils à main de précision, ses scies et ses produits de construction par l'intermédiaire de distributeurs ou de revendeurs, tant au niveau national qu'international. Elle dessert principalement l'industrie manufacturière mondiale, notamment les marchés du travail des métaux, de la construction, de la machinerie, de l'équipement, de l'aérospatiale et de l'automobile.

Secteur Machines et équipements industriels