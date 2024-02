The Law Debenture Corporation p.l.c. est un fonds d'investissement basé au Royaume-Uni. La société est un fournisseur de services professionnels indépendants. L'objectif de la société en tant que fonds d'investissement est de réaliser une croissance du capital à long terme en termes réels et d'augmenter régulièrement les revenus. Ses services professionnels indépendants comprennent des services de gestion de fonds de pension, des services de pension externalisés, des services de fiducie d'entreprise et des services d'entreprise pour les sociétés, les agences, les organisations et les particuliers dans le monde entier. La société investit dans divers secteurs, notamment le pétrole et le gaz, les matériaux de base, les produits industriels, les biens de consommation, les soins de santé, les services aux consommateurs, les télécommunications, les services financiers, la technologie et autres. La société investit également dans diverses régions, dont le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon. Le gestionnaire du portefeuille d'investissement de la société est Janus Henderson Global Investors.