The Liberty SiriusXM Group : Deutsche Bank Securities favorable sur le dossier

Liberty Media Corporation est une entreprise mondiale de médias et de divertissement. Les segments de la société comprennent Sirius XM Holdings et la Formule 1. Sirius XM Holdings exploite deux entreprises de divertissement audio, Sirius XM et Pandora. Sirius XM propose des chaînes de musique, de sport, de divertissement, de comédie, de discussion, d'information, de circulation et de météo ainsi que des services d'info-divertissement, aux États-Unis sur la base d'un abonnement grâce à ses deux systèmes de radio par satellite et sur l'Internet par le biais d'applications pour les appareils mobiles, les appareils domestiques et d'autres équipements électroniques grand public. Sirius XM fournit également des services de véhicules connectés et une série de services de données embarqués. L'entreprise Pandora exploite une plateforme de découverte de musique, de comédies et de podcasts en streaming. La Formule 1 est une entreprise de sport automobile qui détient les droits commerciaux relatifs au championnat du monde, une compétition annuelle basée sur des courses automobiles.

Secteur Diffusion