Liberty Media Corporation exploite et détient des participations dans une série d'entreprises de médias, de communications et de divertissement. Les activités de la société sont attribuées à trois groupes d'actions reflet : le Liberty SiriusXM Group, le Braves Group et le Formula One Group. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment Sirius XM Holdings exploite deux entreprises complémentaires de divertissement audio, Sirius XM et Pandora, ainsi qu'une plate-forme hors site. Sirius XM propose des chaînes de musique, de sport, de divertissement, de comédie, de débats, d'information, de trafic et de météo et d'autres contenus, ainsi que des podcasts et des services d'infodivertissement, aux États-Unis, sur la base d'un abonnement. L'activité Pandora et hors plate-forme exploite une plate-forme de diffusion en continu de musique, de comédies et de podcasts. Le segment Formule 1 est une entreprise mondiale de sport automobile qui détient les droits commerciaux relatifs au championnat du monde, une compétition annuelle d'environ neuf mois basée sur des courses automobiles.

