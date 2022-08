Le tribunal malaisien rendra son verdict dans le procès pour corruption de l'ancienne première dame Rosmah.

Najib et sa femme, qui a fait l'objet de critiques pour son style de vie somptueux, sont au centre d'une vaste campagne de répression de la corruption mise en place après que son administration ait été éliminée lors d'une élection historique en 2018.

La semaine dernière, Najib a commencé à purger une peine de 12 ans de prison après que le plus haut tribunal de Malaisie a confirmé sa condamnation dans une affaire liée à un scandale de corruption de plusieurs milliards de dollars au fonds d'État 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Il reste en procès dans quatre autres affaires de corruption.

Rosmah, 70 ans, a plaidé non coupable de trois accusations de sollicitation et de réception de pots-de-vin entre 2016 et 2017 pour aider une entreprise à obtenir du gouvernement un projet d'approvisionnement en énergie solaire de 279 millions de dollars lorsque son mari était au pouvoir.

Les procureurs affirment que Rosmah a demandé un pot-de-vin de 187,5 millions de ringgit (41,80 millions de dollars), et a reçu 6,5 millions de ringgit d'un responsable de la société qui a remporté le projet.

Les accusations sont passibles de peines allant jusqu'à 20 ans de prison et d'une amende d'au moins cinq fois le montant, bien que Rosmah puisse demander un sursis sur la condamnation par la Haute Cour de Kuala Lumpur dans l'attente d'appels auprès de tribunaux supérieurs.

Rosmah a soutenu qu'elle a été piégée par son ancien assistant ainsi que par plusieurs responsables du gouvernement et de sociétés impliqués dans le projet.

Dans une tentative de dernière minute pour reporter le verdict, Rosmah a déposé une demande au tribunal pour récuser le juge qui supervisait son procès. La Haute Cour entendra probablement cette demande avant de rendre sa décision, a déclaré un procureur à Reuters.

Elle fait également face à 17 accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale pour avoir reçu illégalement 7,1 millions de ringgit (1,58 million de dollars) entre 2013 et 2017 dans une affaire distincte. Ce procès n'a pas encore commencé en raison des efforts de Rosmah pour récuser le juge qui préside.

La défaite électorale de Najib est survenue dans un contexte d'indignation publique concernant le scandale 1MDB, qui fait l'objet d'enquêtes sur la corruption et le blanchiment d'argent dans au moins six pays.

Le ministère américain de la Justice allègue que 4,5 milliards de dollars ont été volés à 1MDB, dont environ 1 milliard de dollars ont abouti sur les comptes bancaires personnels de Najib.

Une partie des fonds volés à 1MDB a été utilisée pour acheter des bijoux, dont un collier de diamants roses rares de 27 millions de dollars pour Rosmah, selon les poursuites américaines. Najib et Rosmah ont déclaré qu'ils n'ont jamais exigé, demandé ou eu l'intention d'acheter le collier.

La police malaisienne a saisi environ 275 millions de dollars en espèces et en bijoux, sacs à main, montres et autres produits de luxe lors de descentes dans des maisons liées au couple en 2018.

(1 $ = 4,4880 ringgit)