Exclusive-Link REIT est le favori pour acheter des centres commerciaux à Singapour - sources

L'acquisition des actifs dans ce qui serait la plus grande transaction immobilière de 2022 en Asie du Sud-Est pourrait stimuler les évaluations de Link REIT, selon les analystes.

La valeur de la transaction a été ramenée à environ 2,5 milliards de dollars singapouriens (1,8 milliard de dollars), contre environ 3 milliards de dollars après qu'un autre des actifs de Singapour ait été retiré de la vente proposée, ont déclaré deux des sources, qui n'ont pas souhaité être identifiées en raison de la confidentialité de l'affaire.

Reuters a rapporté le mois dernier que Mercatus Co-operative Ltd, une unité de NTUC qui gère les actifs et explore les options pour la vente éventuelle, avait retiré au moins un actif de la vente.

Lundi, des sources ont déclaré que le soumissionnaire gagnant pourrait être annoncé dans quelques semaines. Si Link REIT achète effectivement, les actifs seront ses premiers à Singapour.

Les actifs à vendre par NTUC comprennent les centres commerciaux Jurong Point et Swing By @ Thomson Plaza, selon les sources.

Mercatus et Link REIT, cotée à Hong Kong, ont refusé de commenter cette affaire.

Une vente réussie, même après que le portefeuille proposé ait été encore réduit, serait toujours en tête de toutes les autres transactions immobilières en Asie du Sud-Est cette année, selon les données de Refinitiv.

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT), qui fait partie de CapitaLand Investment Ltd, basé à Singapour, et Frasers Property, qui fait partie du groupe du milliardaire thaïlandais Charoen Sirivadhanabhakdi, ont également été dans la course pour acheter les actifs.

Frasers Property a refusé de commenter à Reuters tandis que CICT n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Des sources ont déclaré que les acheteurs potentiels des actifs, qualifiés de portefeuille de vente au détail de premier ordre par les analystes et proposés pour la première fois il y a environ six mois, étaient devenus prudents en raison d'une forte hausse des taux d'intérêt et d'une détérioration des perspectives de croissance économique.

La valeur marchande de 14 milliards de dollars de Link REIT est la plus importante d'Asie. Les nombreux actifs qu'elle possède et gère comprennent des propriétés commerciales, des parkings et des bureaux. Près des trois quarts de la valeur de son portefeuille se trouvent à Hong Kong. Elle s'est également développée en Chine continentale, en Australie et en Grande-Bretagne.

"Si Link REIT se retrouve en tête, nous pensons que les investisseurs récompenseront Link REIT avec des valorisations plus élevées, étant donné son retour au commerce de détail, tout en améliorant la résilience globale de son profil de bénéfices", ont déclaré les analystes de DBS dans un rapport en août.

Link REIT a été à la recherche d'actifs à Singapour et dans d'autres pays pour diversifier son portefeuille.

"Alors que ce portefeuille représentera la première incursion de Link REIT à Singapour, le pivot vers une exposition plus commerciale devrait être positif dans l'ensemble, car Link REIT a une échelle et une expertise significatives dans la gestion de tels actifs à Hong Kong", ont déclaré les analystes de DBS.

La semaine dernière, Singapour a prévu que la croissance de son produit intérieur brut ralentirait entre 0,5 % et 2,5 % l'année prochaine, contre environ 3,5 % cette année, en raison d'une inflation persistante et d'une faible demande.

(1 $ = 1,3768 dollar de Singapour)