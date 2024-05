La Lion Electric Company est un fabricant de véhicules à zéro émission. La société conçoit et fabrique des autobus scolaires entièrement électriques, des midi/minibus pour les besoins spéciaux ou le transport urbain, ainsi que des camions urbains. Chaque véhicule Lion est conçu et assemblé en interne, avec son propre châssis, sa cabine de camion ou sa carrosserie de bus, sa technologie de batterie à capacité énergétique modulable et l'intégration du logiciel Lion. Ses camions tout électriques peuvent être divisés en quatre plateformes principales basées sur le poids total autorisé en charge (PTAC), à savoir le Lion5, le Lion6, le Lion8 et le Lion8 Tractor, et sa gamme d'autobus tout électriques se compose d'autobus de type A, de type C et de type D. Ses véhicules électriques moyens et lourds sont spécialement conçus pour répondre aux besoins du marché urbain moyen de moins de 250 miles. L'entreprise complète son offre de produits par divers services, notamment l'aide à la vente, la formation complète, l'aide à l'infrastructure de recharge et l'aide à la maintenance.

Secteur Fabricants de voitures et camions