Exclusif - Johnson & Johnson envisage de déposer à nouveau une plainte pour talc après la défaite de la cour d'appel

Un avocat de J&J chargé de régler environ 40.000 procès alléguant que la célèbre poudre pour bébés et d'autres produits cosmétiques à base de talc sont cancérigènes a pris contact avec les avocats des plaignants au cours des dernières semaines. L'avocat a proposé aux deux parties d'élaborer un accord pour résoudre le litige, qui serait ensuite mis en œuvre après que la filiale de J&J ait déposé à nouveau son bilan, ont déclaré ces personnes. Certains avocats des plaignants ont signé des accords de confidentialité pour discuter de cette idée, a déclaré l'une des personnes.

Dans un document déposé au tribunal mardi, les avocats représentant un comité de créanciers des plaignants du talc ont déclaré qu'ils avaient récemment eu connaissance de discussions concernant une deuxième faillite de la filiale de J&J. "Le comité étant chargé de représenter les intérêts de tous les plaignants du talc, il doit maintenant informer ce tribunal et le public que Johnson & Johnson et/ou ses filiales (...) ont menacé de déposer une seconde fois le bilan.

Johnson & Johnson n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

J&J a procédé à une faillite en deux étapes au Texas en octobre 2021. Cette nouvelle tactique consiste à utiliser une loi de l'État du Texas pour diviser une entreprise poursuivie en deux, puis à transférer la responsabilité à l'une des filiales nouvellement créées. La filiale de J&J qui devait assumer la responsabilité des affaires de talc, LTL Management, s'est déclarée en faillite presque immédiatement après sa création.

LTL a d'abord proposé de payer 2 milliards de dollars pour régler le litige, voire davantage. J&J a accepté de financer tout règlement approuvé par un tribunal des faillites.

De nombreux avocats des plaignants ont décrié la double démarche de J&J, la décrivant comme un abus du système de faillite par un conglomérat multinational dont la capitalisation boursière dépasse les 400 milliards de dollars et qui risque peu de se retrouver à court d'argent pour payer les plaignants.

Andy Birchfield, avocat des plaignants au cabinet Beasley Allen, a déclaré mardi que les plaintes "pourraient facilement être résolues si Johnson & Johnson cessait de jouer et d'abuser de la procédure de faillite".

J&J et sa filiale ont fait valoir que la faillite était dans l'intérêt de toutes les parties, y compris des plaignants : La restructuration pourrait permettre de verser des indemnités de règlement de manière plus juste, plus efficace et plus équitable qu'une "loterie" proposée par les tribunaux de première instance, où certains plaideurs obtiennent des indemnités importantes et d'autres rien du tout.

L'année dernière, Reuters a décrit en détail la planification secrète des deux étapes du Texas par J&J et trois autres grandes entreprises dans une série de rapports explorant les tentatives des entreprises d'échapper aux poursuites judiciaires par le biais de la faillite.

En janvier, la troisième cour d'appel de Philadelphie a rejeté l'offre de J&J, estimant que la filiale à la trésorerie abondante ne pouvait légitimement prétendre à la protection de la loi sur les faillites parce qu'elle n'était pas en situation de détresse financière. La cour d'appel a souligné l'existence d'un accord de financement entre J&J et sa filiale, qui donnait à la nouvelle unité les moyens financiers de régler les litiges.

Fin mars, la cour d'appel a rejeté la demande de la filiale de J&J de retarder l'entrée en vigueur de l'arrêt pendant qu'elle cherche à obtenir une révision de la part de la Cour suprême des États-Unis. La cour d'appel avait également rejeté la demande de la filiale de J&J de reconsidérer sa décision.

Mardi, le juge chargé de l'affaire a déclaré qu'il prévoyait de rejeter la faillite de la filiale de J&J dès aujourd'hui. Cela permettrait aux poursuites et aux procès de reprendre dans les tribunaux des États-Unis.

UNE DEUXIÈME CHANCE ?

Des discussions sont en cours pour que la filiale de J&J dépose une seconde fois son bilan et tente à nouveau de mettre un terme aux poursuites et d'obtenir un règlement devant le tribunal des faillites, ont indiqué les personnes au fait du dossier.

La manière dont la filiale de J&J pourrait concilier une telle démarche avec l'arrêt de la cour d'appel n'est pas claire.

Une stratégie que la filiale de J&J pourrait tenter est de parvenir à un accord avec une supermajorité de plaignants avant tout dépôt de bilan, ont déclaré les personnes au fait de l'affaire. L'essentiel de cette stratégie consiste à persuader les avocats représentant 75 % des plaignants de conclure un accord en temps utile.

Ce seuil est requis pour qu'un juge des faillites approuve les règlements dans les affaires impliquant l'amiante, une barre plus élevée que d'autres types de restructurations judiciaires du chapitre 11. Une enquête menée par Reuters en décembre 2018 a révélé que J&J était au courant depuis des décennies de tests montrant que son talc contenait parfois de l'amiante cancérigène, mais qu'il avait caché cette information aux autorités de réglementation et au public. J&J a nié que son talc contienne de l'amiante.

Le fait de décrocher un accord généralisé entre les plaignants pourrait faciliter la tâche de la filiale de J&J si elle déposait à nouveau son bilan. Dans la première affaire, les plaignants se sont opposés à un règlement à l'amiable, rechignant à accepter l'offre initiale de 2 milliards de dollars proposée par l'entreprise. Les séances de médiation ordonnées par le tribunal n'ont pas permis de parvenir à un accord.

Toutefois, même en cas d'accord préalable, une minorité de plaignants pourrait demander au juge des faillites de rejeter une nouvelle fois la demande d'inscription au chapitre 11, ce qui déclencherait les mêmes audiences et les mêmes décisions que celles qui ont conduit la cour d'appel à invalider la tactique dans un premier temps.

L'AVERTISSEMENT D'UN JUGE

Le principal défi auquel J&J est confronté est de savoir comment contourner le problème identifié par le troisième circuit, à savoir le fait que sa filiale bien capitalisée ne pouvait prétendre légalement à la protection de la loi sur les faillites. La décision citait l'accord de financement entre J&J et sa filiale, qui prévoyait que J&J fournisse des milliards de dollars pour payer les règlements.

La baisse de l'accord de financement pourrait toutefois créer d'autres problèmes juridiques pour J&J. Le juge Thomas Ambro, juge de la cour d'appel qui a rédigé la décision annulant l'accord en deux étapes de J&J, a averti que, sans l'accord de financement, l'entreprise pourrait se heurter aux interdictions de transfert frauduleux.

Ces règles s'appliquent généralement aux entreprises qui cherchent à transférer des actifs hors d'une société juste avant de déposer le bilan, afin de les mettre hors de portée des créanciers. Dans le cas de J&J, cependant, le transfert de toutes les actions en justice à une autre société - une société qui n'a pas d'argent pour indemniser les plaignants - pourrait enfreindre les mêmes règles.

J&J est depuis longtemps conscient de cet écueil juridique. Greg Gordon, l'avocat de Jones Day qui a dirigé la planification et l'exécution en deux étapes de J&J au Texas, a déclaré précédemment que l'accord de financement avait été conçu pour protéger J&J contre les accusations de manœuvres frauduleuses de ce type.

"Nous ne voulons même pas avoir d'argument" sur les transferts frauduleux, a déclaré M. Gordon lors d'une conférence tenue à Washington en avril 2021, expliquant pourquoi J&J a accepté un "financement illimité" de la filiale sous la protection de la loi sur les faillites.

Jones Day n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans l'arrêt de la cour d'appel, Mme Ambro a déclaré à propos de ces garanties : "Nous prenons J&J et LTL au mot et convenons" que la filiale avait beaucoup d'argent, ce qui explique pourquoi LTL n'a pas pu bénéficier de la protection de la loi sur les faillites.

Le juge a noté que la promesse de financement illimité de J&J constituait essentiellement un "distributeur automatique de billets" pour la filiale, l'isolant de "toute menace pour sa viabilité financière".