L'empereur du Japon donne son premier salut public pour le Nouvel An depuis 2020

"La propagation du coronavirus a été difficile pour tout le monde, mais je suis très heureux de pouvoir vous saluer à nouveau", a déclaré Naruhito à la foule brandissant le drapeau au Palais impérial de Tokyo.

"Nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés, mais j'espère une nouvelle année paisible et bonne pour tous, et en ce début d'année, je prie pour le bonheur des gens au Japon et dans le monde entier", a-t-il ajouté.

Naruhito, 62 ans, a été rejoint par d'autres membres de la famille royale, dont son épouse, l'impératrice Masako, 59 ans, et son père, l'empereur émérite Akihito, 89 ans, qui a abdiqué en 2019. La fille de l'empereur, la princesse Aiko, 21 ans, a participé pour la première fois, selon l'Agence de la maison impériale.

Environ 9 600 personnes, réparties en six groupes au cours de la journée, ont été tirées au sort pour assister à l'événement du Nouvel An, un nombre bien inférieur aux dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent habituellement pour les traditionnels vœux royaux.

Le Japon est entré dans sa huitième vague d'infections au COVID-19 en novembre, lorsque les cas quotidiens ont commencé à dépasser les 100 000. Depuis le début de la pandémie, le pays a enregistré environ 30 millions d'infections et près de 60 000 décès.

Le Japon a levé la plupart des restrictions sur les voyageurs étrangers en octobre dans le but de relancer le tourisme, mais le mois dernier, il a déclaré qu'il exigerait que les personnes venant de Chine soient testées à leur arrivée après la récente flambée des cas dans ce pays.