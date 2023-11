The Lottery Corporation Limited est une société basée en Australie. Elle exerce ses activités dans deux secteurs : les loteries et le keno. The Lott est la marque qui regroupe les activités de loterie sous licence de la société dans tous les États et territoires d'Australie, à l'exception de l'Australie occidentale, dans le cadre d'accords de licence. Ses jeux comprennent Set for Life, Powerball, Oz Lotto, TattsLotto, Saturday Lotto, Gold Lotto, X Lotto, Monday & Wednesday Lotto, Lucky Lotteries, Lotto Strike, Super 66 et Instant Scratch-Its. Ses produits de loterie sont proposés dans les agences de presse, les magasins de proximité et autres points de vente, en ligne sur le site thelott.com, et via son application mobile. Le keno est un jeu à numéros aléatoires dont les parties se déroulent généralement toutes les trois minutes et qui offre aux clients la possibilité de gagner des prix instantanés et des jackpots de plusieurs millions de dollars qui changent la vie. Le keno est joué dans des lieux tels que les hôtels, les clubs, les agences de paris, les casinos et les TAB, ainsi qu'en ligne dans le Territoire de la capitale australienne.

Secteur Casinos et jeux