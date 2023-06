Une société de machines à sous de Géorgie se déclare en faillite pour réduire sa dette de 500 millions de dollars

Lucky Bucks a souffert de l'augmentation des taux d'intérêt sur sa dette, d'un environnement inflationniste qui a réduit l'utilisation des machines à sous par les consommateurs, et d'une répression réglementaire des opérateurs de machines à sous en Géorgie, selon les documents déposés au tribunal des faillites de Wilmington, dans l'État du Delaware.

La loi de Géorgie impose des limites strictes aux machines à sous, interdisant les gains en espèces et empêchant des lieux tels que les stations-service et les dépanneurs d'avoir plus de neuf machines à sous ou de tirer plus de 50 % de leurs revenus des machines à sous, selon l'entreprise.

Le renforcement du contrôle de ces règles par l'État a entraîné le retrait de 500 machines à sous Lucky Bucks au cours des cinq premiers mois de 2023 seulement, selon des documents judiciaires.

Lucky Bucks, dont le siège social se trouve à Norcross, en Géorgie, opère dans 345 lieux à travers la Géorgie avec environ 2 300 machines à sous. Les machines sont classées comme des jeux "basés sur les compétences" en vertu de la loi de Géorgie, et les gains doivent être échangés contre des marchandises ou des billets de loterie au lieu d'argent liquide.

James Boyden, vice-président exécutif de Lucky Bucks chargé du développement de l'entreprise, a déclaré dans un communiqué que la faillite n'entraînerait aucune disruptive pour les employés, les partenaires commerciaux ou les consommateurs de l'entreprise.

Lucky Bucks pourrait choisir de vendre son entreprise si un acheteur se présentait avec une meilleure offre que celle proposée pour la réduction de la dette, selon les documents du tribunal. Lucky Bucks s'est déclaré en faillite avec une dette de 610 millions de dollars. La restructuration proposée est soutenue par 86 % des créanciers de la société, a indiqué cette dernière dans un communiqué.

Lucky Bucks appartient à la société de capital-investissement Trive Capital, qui a acquis la société dans le cadre de l'acquisition en 2020 de l'ancienne société publique Seven Aces.

Avant de déposer son bilan, Lucky Bucks avait fait pression en faveur d'une loi géorgienne qui aurait protégé les exploitants de machines à sous d'une concurrence "prédatrice". La proposition de loi, qui n'a pas été adoptée par le corps législatif de Géorgie, aurait empêché l'installation d'une nouvelle machine à sous dans les neuf mois suivant le retrait d'une machine à sous d'une autre société.

L'affaire est Lucky Bucks Inc, U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware, No. 23-10758.

Pour Lucky Bucks : Dennis Dunne et Tyson Lomazow de Milbank LLP et Russell Silberglied de Richards, Layton & Finger PA.

