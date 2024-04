La société Lovesac est une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et vend des meubles. L'offre de produits de la société comprend des canapés modulaires appelés Sactionals, des fauteuils en mousse appelés Sacs, ainsi que les accessoires de décoration associés. Elle commercialise et vend ses produits par l'intermédiaire d'une plateforme omni-canal qui comprend des points de contact directs avec le consommateur sous la forme de ses propres salles d'exposition, qui comprennent son concierge mobile et ses kiosques, ainsi qu'en ligne. Ses produits Sactional comportent un certain nombre de caractéristiques brevetées relatives à leur géométrie et à leur modularité, aux mécanismes de couplage et à d'autres caractéristiques. La ligne de produits Sac offre six tailles différentes allant de 25 livres à 95 livres avec une capacité de 3 personnes ou plus sur les plus grands modèles Sacs. Les produits Sacs sont remplis de Durafoam, un mélange de mousse déchiquetée. La ligne de produits Other propose des porte-boissons spécifiques à Sactional, des couvertures Footsac, des coussins décoratifs, des tables d'assise et des ottomans dans différents styles et finitions.

Secteur Mobiliers de maison