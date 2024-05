La société Lovesac est une entreprise technologique qui conçoit, fabrique et vend des meubles. Sa gamme de produits comprend des canapés modulaires appelés Sactional, des fauteuils en mousse de première qualité appelés Sacs, ainsi que les accessoires de décoration intérieure qui leur sont associés. Ses produits Sactional comportent plusieurs caractéristiques brevetées relatives à leur géométrie et à leur modularité, aux mécanismes de couplage et à d'autres caractéristiques. La ligne de produits Sac propose environ cinq tailles différentes, allant de 35 livres à 95 livres, avec la capacité d'asseoir plus de trois personnes sur les plus grands modèles de Sacs. Sa ligne de produits Other propose des porte-boissons spécifiques à Sactional, des couvertures Footsac, des oreillers décoratifs, des tables d'assise et des ottomans dans différents styles et finitions, ainsi que le Sactionals Power Hub. Elle commercialise et vend ses produits principalement en ligne, directement sur le site www.lovesac.com, en s'appuyant sur des points de contact directs avec le consommateur, sous la forme de ses propres salles d'exposition, ainsi que par le biais de shop-in-shops et de pop-up-shops en collaboration avec des détaillants tiers.

Secteur Mobiliers de maison