The Manitowoc Company, Inc. est un fournisseur de solutions de levage techniques. La société, par l'intermédiaire de ses filiales à 100 %, conçoit, fabrique, commercialise, distribue et assure le support de gammes complètes de grues hydrauliques mobiles, de grues sur chenilles à flèche treillis, de camions à flèche et de grues à tour sous les marques Aspen Equipment, Grove, Manitowoc, MGX Equipment Services, National Crane, Potain et Shuttlelift. Ses segments comprennent le segment des Amériques, le segment de l'Europe et de l'Afrique (EURAF) et le segment du Moyen-Orient et de l'Asie-Pacifique (MEAP). Le segment des Amériques comprend les continents de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. Le segment EURAF comprend les continents européen et africain, à l'exclusion de la région du Moyen-Orient. Le segment MEAP comprend les continents asiatique et australien et la région du Moyen-Orient. Ses grues sont utilisées dans une variété d'applications à travers le monde, y compris la production/distribution d'énergie et les services publics, la pétrochimie et l'industrie, et les infrastructures.

Secteur Véhicules et machines lourdes