The Marcus Corporation se concentre sur les secteurs de l'hébergement et du divertissement, avec d'importants actifs immobiliers détenus par la société. La société opère dans deux secteurs : les cinémas et les hôtels et centres de villégiature. Les activités de la société dans le domaine des cinémas comprennent environ 85 cinémas avec 1 064 écrans dans 17 États (Wisconsin, Illinois, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota du Nord, Ohio, Arkansas, Colorado, Géorgie, Kentucky, Louisiane, New York, Pennsylvanie, Texas et Virginie). Elle exploite également un centre de divertissement familial, Funset Boulevard. Les activités hôtelières de la société comprennent sept hôtels et centres de villégiature détenus et exploités en propre dans le Wisconsin, l'Illinois et le Nebraska. Elle gère également neuf hôtels, centres de villégiature et autres propriétés pour le compte de tiers dans le Wisconsin, la Californie, le Minnesota, le Nevada, le Nebraska, l'Illinois, l'Iowa et la Pennsylvanie. La société gère environ 4 900 chambres d'hôtel et de centre de villégiature.

Secteur Loisirs et détente